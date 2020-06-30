Китайский минивэн за 3,5 млн рублей представили в России

Минивэн GAC GN8 доступен у российских дилеров компании. Впрочем, слово "доступен" лучше заменить. Автомобиль оказался весьма дорог. Цены на него начинаются с отметки в 2 699 000 рублей.

Объяснения этому ровно два. Во-первых, это действительно премиальный семиместный минивэн с просторным салоном и богатым набором опций. А во-вторых, у него, по сути, нет конкурентов, а потому беспокоиться о том, чтобы, например, удешевить машину за счет оснащения, китайцы не стали. Ближайший соперник - Toyota Alphard - стоит от 4,9 млн рублей. Да, на рынке есть более дешевые MPV, в том числе от Volkswagen, но в GAC Motor уверены, что их автомобиль просто из другого сегмента. В чем и попытались убедить журналистов во время онлайн-презентации.

Впрочем, основание так думать у представителей марки есть. Уже в базовой версии, претенциозно названной Luxe, у машины матричные светодиодные фары, обогрев лобового стекла, переднего ряда сидений и рулевого колеса, трехзонный климат-контроль, управлять которым могут даже пассажиры с заднего ряда, а также внушительный набор опций безопасности и помощи водителю.

В версии Prestige за 3 099 000 рублей боковые сдвижные двери и зеркала заднего вида получают электропривод, в список опций добавляется бесключевой доступ, широкоугольные камеры и датчик дождя. Но главное - комфорт в отделанном кожей салоне. Передние сиденья получают вентиляцию, а второй ряд, где расположены два отдельных кресла, - еще и обогрев, массаж и выдвижные подставки для ног.

Фото: Пресс-служба GAC Motor

В Premium за 3 499 000 рублей к этим удобствам добавляются еще и раздельные планшеты мультимедиасистемы. Кроме того, здесь есть беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, ассистент парковки, а все выставленные установки зеркал и сидений запоминаются.

Оснащаются минивэны тем же мотором, что и первая модель бренда - двухлитровая "турбочетверка" мощностью 190 л.с., работающая в связке с 6-ступенчатым "автоматом" Aisin и передним приводом.

В компании полагают, что с расширением модельного ряда GAC Motor удастся расширить и дилерскую сеть. Пока она состоит только из четырех автосалонов, два из которых расположены в Москве.