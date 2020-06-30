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30 июня 2020 г.

Распоряжение губернатора Костромской области от 30 июня 2020 года № 327-р "О внесении изменения в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

Дата подписания 30 июня 2020 г.
Опубликован 30 июня 2020 г.

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 30 июня 2020 года № 37, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 17.04.2020 № 201-р, от 29.05.2020 № 258-р, от 08.06.2020 № 288-р, от 11.06.2020 № 299-р, от 19.06.2020 № 314-р) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4.2 слова "исключив до особого распоряжения функционирование читальных залов," исключить;

2) в пункте 4.5:

в подпункте 1 слова "требований, установленных комитетом по физической культуре и спорту Костромской области на основании "МР 3.1/2.1.0183-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 мая 2020 года" заменить словами "рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующей сфере деятельности";

в подпункте 2 цифры "30" заменить цифрами "50";

3) в подпункте 1 пункта 4.6 слова "(не более 1 человека на 10 кв. м)" исключить;

4) в пункте 4.8 слова "до 1 июля 2020 года (включительно)" заменить словами "до 15 июля 2020 года (включительно)";

5) в пункте 12 слова ", но не менее чем до 30 июня 2020 года" исключить;

6) пункт 13 признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников



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