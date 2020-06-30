Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года

1 сентября дети пойдут в школу. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

- Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и дети: они соскучились по школе. Готовятся и учителя - они тоже хотят увидеть своих учеников, - рассказал Сергей Кравцов. - С учетом ситуации мы усилим меры эпидемиологической защиты. Сегодня идет такая работа с регионами.

Ранее министр просвещения неоднократно подчеркивал, что детские сады, школы, колледжи, вся система образования готовится к тому, что учащиеся придут 1 сентября. Причем будут учиться очно: дистанционное обучение традиционную работу в классах никогда не заменит.

Также было принято решение в начале учебного года провести диагностику знаний школьников, чтобы понять, какие есть пробелы, и помочь их восполнить.