Андрейченко подвел итоги сессии нижней палаты парламента Беларуси

Главной задачей на современном этапе развития страны Владимир Андрейченко - спикер нижней палаты белорусского парламента - назвал "сохранение достижений народа за истекшие четверть века, обеспечение мира, справедливости и эволюционного пути развития". Об этом парламентарий заявил 30 июня, завершая очередную сессию Палаты представителей.

Обращаясь к своим коллегам, он подчеркнул, что независимость и благополучие достигаются упорным трудом, выверенной внешней политикой, единством нации. Спикер обратил внимание на необходимо продолжить мониторинг социально-экономической ситуации в регионах страны. "В центре внимания должны быть финансовое положение предприятий, сохранение рабочих мест и трудовых коллективов, своевременность выплаты зарплат, пенсий, пособий. Особой заботы требуют наиболее уязвимые категории населения - пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи и, разумеется, врачи, которые продолжают оставаться на переднем крае борьбы с вирусом", - заявил парламентарий.

Он проинформировал депутатов, что уже на следующей неделе состоится 58-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Основными приоритетами, по его словам, "для депутатского корпуса остаются равенство прав граждан и субъектов хозяйствования, отстаивание национальных интересов в рамках союзного строительства".

Спикер коснулся и вопросов межпарламентской деятельности в целом, отметив, что несмотря на ограничения, введенные в мире в связи с пандемией, она сохранила свою позитивную динамику. Впервые в режиме онлайн, констатировал он, прошли заседания постоянных комиссий и Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Его участники обсудили стратегию системного взаимодействия по обеспечению безопасности в регионе и подтвердили свою решимость противостоять попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Касаясь предстоящих выборов главы государства, которые намечены в РБ на 9 августа, Андрейченко заметил, что избирательные кампании всегда сопровождаются повышенной социальной активностью и политизацией общественной жизни. К сожалению, по его мнению, в стране "определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию".

В этой связи спикер дал понять, что народным избранникам нужно активнее работать с гражданским обществом, "выслушивать все мнения и терпеливо, без эмоций объяснять, что стоит за безответственными популистскими заявлениями и что на самом деле надо делать для обеспечения суверенитета страны, социальной стабильности и здоровья граждан".

Он призвал депутатов приложить максимум усилий, чтобы выборы прошли честно, открыто, в спокойной обстановке и в строгом соответствии с национальным законодательством.

У белорусского народа, убежден Андрейченко, "хватит мудрости достойно пройти эту политическую кампанию и сохранить Беларусь как государство, уверенно реализующее собственный путь развития".