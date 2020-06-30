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Рубрика: Экономика

Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля

Текст: Евгений Гайва

Минтранс России опроверг прозвучавшие ранее в СМИ сообщения о возможном открытии авиасообщения с Турцией с 15 июля. Заявление об этом размещено на официальном сайте министерства.

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"Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению" , - приводятся в сообщении слова министра транспорта Евгения Дитриха.

Фото: Gettyimages
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Он пояснил, что открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. "Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно", - сказал Дитрих.

Ранее СМИ со ссылкой на главу Минтранса сообщили, что Россия рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между странами с 15 июля.

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