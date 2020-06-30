Наказание экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову.будет смягчено

Во вторник апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрела жалобу адвоката Кузнецова на приговор Басманного районного суда, который 16 декабря 2019 года приговорил его к 14 годам колонии за хищение 14 млрд рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд постановил исключить из осуждения Кузнецова квалифицирующий признак "лицом с использованием своего служебного положения" по статье УК РФ о легализации преступных доходов. По этому эпизоду, который касался совершения двух сделок, Кузнецову было снижено наказание. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также Мосгорсуд внес уточнения в части описания одного эпизода по обвинению экс-министра в мошенничестве.

В остальной части приговор оставлен без изменения.