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Рубрика: Происшествия

Наказание экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову.будет смягчено

Текст: Иван Егоров

Во вторник апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрела жалобу адвоката Кузнецова на приговор Басманного районного суда, который 16 декабря 2019 года приговорил его к 14 годам колонии за хищение 14 млрд рублей.

Фото: ТАСС
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд постановил исключить из осуждения Кузнецова квалифицирующий признак "лицом с использованием своего служебного положения" по статье УК РФ о легализации преступных доходов. По этому эпизоду, который касался совершения двух сделок, Кузнецову было снижено наказание. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также Мосгорсуд внес уточнения в части описания одного эпизода по обвинению экс-министра в мошенничестве.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

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