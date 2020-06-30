Ночью концертный зал "Зарядье" возобновит продажу билетов на следующий сезон

Продажи билетов на сезон 2020/21 были приостановлены в московском Концертном зале "Зарядье" в связи с карантином. Ситуация пандемии кардинально изменила планы и афиши всех концертных организаций в мире. Идут возвраты билетов, срываются программы концертов, гастроли, контракты.

Зал "Зарядье" переносит часть афиши на сезон 2021/2022 года (с сохранением билетов для тех, кто их уже приобрел) и продолжает формировать обновленную афишу следующего, третьего сезона. До конца текущего года спланировано уже 25 концертов, билеты на которые поступят в онлайн-продажу сегодня в полночь (с 30 июня на 1 июля), а в 10 утра для посетителей вновь откроются кассы зала.

В соответствии с посткарантинным регламентом желающим приобретать билеты лично в кассах придется экипироваться для прохода в помещение маской и перчатками. Пока количество билетов, выпущенных в продажу, ограничено. По словам гендиректора зала "Зарядья" Ольги Жуковой, это вынужденная мера.

- Мы ждем конкретные рекомендации Роспотребнадзора по регламенту заполняемости залов. Точная информация станет известна только в августе, поэтому мы планируем пока продавать 500 мест на концерт. Хочу сказать главное: мы торопиться не будем, для нас здоровье людей - во главе угла. Именно поэтому первый концерт сезона у нас пройдет не в сентябре, а в октябре, в Международный день музыки. 1 октября у нас выступят с интереснейшей программой Хибла Герзмава и Александр Князев. И все это время мы готовим зал к новому сезону и к новым реалиям нашей жизни.

(Подробнее о новом сезоне в Концертном зале "Зарядье" читайте в интервью с Ольгой Жуковой в ближайших номерах "РГ".)

Справка "РГ"

Среди концертов, которые сегодня ночью поступят в продажу:

1 октября. Хибла Герзмава (сопрано) и Александр Князев (орган).

3 октября. Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина. Солисты Диляра Идрисова (сопрано) и Мария Успенская (орган, клавесин).

6 октября. Фортепианные дуэты. Борис Березовский и Александр Гиндин.

27 октября. Российский Национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева. Солист Тимоти Чу (скрипка).

31 декабря. Российский Национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева. Солист Дмитрий Шишкин (фортепиано).