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Рубрика: Культура

Ночью концертный зал "Зарядье" возобновит продажу билетов на следующий сезон

Текст: Ирина Муравьева
Продажи билетов на сезон 2020/21 были приостановлены в московском Концертном зале "Зарядье" в связи с карантином. Ситуация пандемии кардинально изменила планы и афиши всех концертных организаций в мире. Идут возвраты билетов, срываются программы концертов, гастроли, контракты.
Фото: Лилия Ольховая/пресс-служба МКЗ "Зарядье" Фото: Лилия Ольховая/пресс-служба МКЗ "Зарядье"
Фото: Лилия Ольховая/пресс-служба МКЗ "Зарядье"

Зал "Зарядье" переносит часть афиши на сезон 2021/2022 года (с сохранением билетов для тех, кто их уже приобрел) и продолжает формировать обновленную афишу следующего, третьего сезона. До конца текущего года спланировано уже 25 концертов, билеты на которые поступят в онлайн-продажу сегодня в полночь (с 30 июня на 1 июля), а в 10 утра для посетителей вновь откроются кассы зала.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В соответствии с посткарантинным регламентом желающим приобретать билеты лично в кассах придется экипироваться для прохода в помещение маской и перчатками. Пока количество билетов, выпущенных в продажу, ограничено. По словам гендиректора зала "Зарядья" Ольги Жуковой, это вынужденная мера.

- Мы ждем конкретные рекомендации Роспотребнадзора по регламенту заполняемости залов. Точная информация  станет известна только в августе, поэтому мы планируем пока продавать 500 мест на концерт. Хочу сказать главное: мы торопиться не будем, для нас здоровье людей - во главе угла. Именно поэтому первый концерт сезона у нас пройдет не в сентябре, а в октябре, в Международный день музыки. 1 октября у нас выступят с интереснейшей программой Хибла Герзмава и Александр Князев. И все это время мы готовим зал к новому сезону и к новым реалиям нашей жизни.

(Подробнее о новом сезоне в Концертном зале "Зарядье" читайте в интервью с Ольгой Жуковой в ближайших номерах "РГ".)

Справка "РГ"

Среди концертов, которые сегодня ночью поступят в продажу:

1 октября. Хибла Герзмава (сопрано) и Александр Князев (орган).

3 октября. Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина. Солисты Диляра Идрисова (сопрано) и Мария Успенская (орган, клавесин).

6 октября. Фортепианные дуэты. Борис Березовский и Александр Гиндин.

27 октября. Российский Национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева. Солист Тимоти Чу (скрипка).

31 декабря. Российский Национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева. Солист Дмитрий Шишкин (фортепиано).

Культура Музыка Классика Классика с Ириной Муравьевой

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