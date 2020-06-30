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30.06.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показал салон

Текст: Андрей Полухин
Фото: autocarindia.com Фото: autocarindia.com
Фото: autocarindia.com

Renault Kiger - новый бюджетный кроссовер Renault - все больше раскрывается на фото и видео. Сначала автомобиль сняли во время тестов на одной из городских улиц - предположительно в Таиланде. А теперь "шпионам" удалось заглянуть в его салон.

Фото: www.auto.ru
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Интерьер подтвердил догадку: речь идет о бюджетном автомобиле, который, впрочем, получит довольно технологичные опции. Так, журналисты из индийской версии Autocar рассмотрели на фото цифровую приборную панель. Кроме того, обращают на себя внимание небольшой, но отдельно стоящий планшет мультимедийной системы, климат-контроль и кнопка запуска двигателя. При этом пластик передней панели выглядит откровенно дешево. Впрочем, это фамильная черта Renault - вспомним хотя бы купеобразную Arkana.

Фото: autocarindia.com

Две педали говорят о том, что пойманный "шпионами" Kiger получит автоматическую трансмиссию. Скорее всего, это вариатор, который будет работать в связке с литровым турбомотором, выдающим около 95 л.с. Ожидается, что в линейке будет и атмосферный двигатель 1.0 с отдачей 72 л.с. - ему в пару положен классический "автомат". Впрочем, ранее говорилось и о наличии "механики".

Фото: www.cafe.naver.com
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Ранее стало понятно, что Kiger спереди будет похож на компактный приподнятый хэтч Kwid 2019 модельного года. Но больше пересечений у новинки с кросс-универсалом Triber, в четырехметровый кузов которого Renault удалось вписать 7 мест. Обе модели построены на одной платформе - CMF-A+.

Ожидается, что на индийский рынок Kiger выйдет с ценой от 550 тысяч рупий - примерно 510 тысяч рублей. Для сравнения: Kwid стоит почти вдвое дешевле, а Triber - от 499 тысяч рупий.

#Renault