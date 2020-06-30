Указ губернатора Орловской области от 29 июня 2020 года № 293 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 30 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 16 июля 2020 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 30 июня 2020 года включительно" заменить словами "по 16 июля 2020 года включительно".

2. Настоящий указ вступает со дня официального опубликования.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







