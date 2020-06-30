Открылось народное голосование премии "Большая книга"

Вот уже 15 лет читатели выбирают трех победителей премии наравне с официальным жюри - членами Литературной академии. Народного голоса всегда ждут с особым волнением, потому что непредвзятое мнение уже не первый год задает в России тренд на чтение.

"Мы все - и премия "Большая книга", и авторы, и издатели - работаем для читателей. И каждый раз с нетерпением ждем результатов их выбора", - отметили организаторы премии.

Но несмотря на нерушимые традиции главной литературной премии страны, в этом году пришлось сделать одно важное исключение. В этот раз свободного доступа к текстам финалистов не будет.

"В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, книгоиздание признано одной из самых пострадавших отраслей. Поэтому мы временно нарушим устоявшуюся традицию и предлагаем читателям поддержать авторов и издателей, приобретая книги финалистов самостоятельно", - пояснили в оргкомитете премии.

Организаторы надеются, что это временное ограничение не помешает читателям отдать свой голос полюбившемуся произведению. Тем более что в списке финалистов много известных имен и долгожданных произведений: Евгений Чижов ("Собиратель рая"), Тимур Кибиров ("Генерал и его семья") (книга не участвует в голосовании по решению издателя), Шамиль Идиатуллин ("Бывшая Ленина"), Павел Селуков ("Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы"), Григорий Аросев и Евгений Кремчуков ("Деление на ночь"), Василий Авченко и Алексей Коровашко ("Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке"), Ксения Букша ("Чуров и Чурбанов"), Дина Рубина ("Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок"), Наталия Громова ("Насквозь"), Александр Иличевский ("Чертеж Ньютона"), Михаил Елизаров ("Земля"), Алексей Макушинский ("Предместья мысли. Философская прогулка"), София Синицкая ("Сияние "жеможаха"").

Временные трудности рано или поздно заканчиваются, а настоящая литература, пройдя сквозь обжигающее пламя пандемии и ее последствий, лишь насытиться новыми смыслами.

В конце года, в последние недели перед церемонией награждения, премия "Большая книга" все-таки рассчитывает порадовать читателей свободным доступом к произведениям финалистов.