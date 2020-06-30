Говорят, к женщинам хорошие стихи приходят от любви и беды, но непременно, в присутствии таланта. Когда в одночасье не стало мужа, а потом сына, ее философские четверостишия стали рождаться без спроса, раньше книжек появляться в соцсетях, обрели огромную аудиторию (а вышедшая в издательстве "Время" книга "Вечная тема" была признана лучшим поэтическим сборником на одной из МКВЯ).

Жизнь в соцсетях ни для одного поэта сегодня не может быть одномерной. Она специально не банит людей, думающих иначе. А думает она так: любит свое, уважает чужое. "Я живу в дружественной английской среде и горжусь тем, что я русская". На днях в Facebook у Лиды Григорьевой появился примечательный обзор зарубежной прессы о Параде на Красной площади, после которого я немедленно ей позвонила. Оказывается, глядя из Лондона многое можно увидеть…

Блог-пост

"Их генералы не встанут на колени из солидарности"

Британская газета The Daily Mail опубликовала фоторепортаж о параде Победы в Москве. Самые популярные комментарии читателей.

Из Бирмингема: "Хотя бы одна страна гордится своим прошлым, вместо того, чтобы стыдиться его и пытаться уничтожить".

Из Манчестера: "Я бы гордился, если был бы русским. И стыжусь быть британцем, когда всякие предатели, прикинувшись снежинками, управляют нашей страной".

Еще из Манчестера: "Отличные фото. Как приятно видеть нацию, которая уважает свое прошлое, в отличие от многих стран на Западе".

Из Фархэма, Британия: "Ой, а можно побольше фотографий женщин-военнослужащих?"

Из Копенгагена: "О, какие женщины, ммм…"

Из Манчестера: "Представьте на их месте англичанок! Униформа размера XXL, каждые два метра нужно сесть передохнуть, сколиоз от сидения на диване, никакой дисциплины. "Вы нарушаете мои права, не называйте меня этим словом, оно мне не нравится!". Эти женщины на фото - настоящие женщины! Они могут завоевать кого и когда хотят!"

Из Бексхилл, Британия: "У нас нет ни такого вооружения, ни армии. Удивительно, как притягательна становится Россия сегодня!"

Из Лондона: "Настоящий парад, настоящая гордость!" "The real pride parade!" - написал этот пользователь, намекая на лондонский гей-парад "Pride".

США: "Они не разрисовывают памятники! Они не вносят их в чёрный список! У них другое отношение, чем у нас. Их генералы не встанут на колени из солидарности!"

Британия: "Замечательная традиция одной из величайших наций на земле. Да здравствует Россия!"

Мидлсбро: "Молодцы русские, без них мы бы никогда не пересекли Рейн".

Виго, Испания: "Гордая страна. Ура России! Как отличается от Испании, где во многих регионах нельзя даже вывесить испанский флаг!"

Портсмут, Британия: "80 процентов Второй мировой проходило на Восточном фронте. Все остальное - второстепенно".

И снова, по кругу, из Британии: "Ах, какие девушки, ах, какие у них сапоги"!

Безусловно, там много как положительных, так и негативных отзывов о параде в Москве. И это нормально. Я выбрала неожиданные для меня.

Лидия Григорьева, Лондон

Пост Лидии Григорьевой вызывал шквал комментариев ее подписчиков и соотечественников. Вот лишь часть из них

Надежда Белякова, Лондон

Были на Канарах, когда вернули Крым. И были поражены чтением английских газет, в которых честно объяснялось публике, что Крым, конечно, русский и только русский. Это радовало, но, увы, еще раз доказывало, что народ и его правительство - разные реальности.

Наталия Арская, Москва

Наконец-то, искренние отзывы. А то некоторые в самой России столько гадостей наговорили.

Александр Самарцев, Санкт-Петербург

Бедные британские зажравшиеся идиоты. Понятия не имеющие о российско-советской истории. Этот парад, скорее, туземное зрелище.

Валерий Богданов, Берлин

Александр Самарцев, есть выход: возьмите радужный флаг и сходите на другой парад. Там вы не будете чувствовать себя туземцем.

Лидия Григорьева

Не хотела, но скажу. Специально для недовольных. Да, народ тут, в Британии, уж какой есть. Говорит, что думает. Вот вчера в лондонском госпитале мне врач (чернокожий британец, кстати) сказал, глядя на мою маму, ей 92: "Ну, вы русские сильный народ. И лидер у вас сильный, не то, что наш Джонсон! Мы его и не выбирали, кстати!"

Так что, сидите молча "клеветники России"!

Eleni Ousitsenko

Никогда не слышала от иностранцев плохого о русских. С интересом ездят к нам, довольны. Но спрашивают одно и то же. У вас такая большая страна, почему вы не хотите в ней жить? Как отвечать?

Лидия Григорьева

Весь день по Euronews повторяют репортаж про Бал выпускников в Питере "Алые паруса". И репортаж в восторженных тонах. Видимо, надоели картинки беспорядков, сами знаете где, - куда все едут. Или ехали.

Подготовил Владимир Емельяненко