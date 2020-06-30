Рада: Зеленский может стать последним президентом на Украине

Владимир Зеленский может оказаться последним президентом Украины, потому что страна близка к переходу к парламентской республике. Об этом заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: "Президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой…". И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту", - считает Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС) число украинцев, одобряющих политику президента Зеленского, снизилось на месяц на 9 процентов и составляет сейчас 38 процентов.