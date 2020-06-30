Рапота: Ржевский мемориал превзошел самые смелые ожидания

По эмоциональному воздействию Ржевский мемориал в Тверской области, по мнению госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, стоит в одном ряду с памятниками Советскому солдату в берлинском Трептов-парке и болгарском Пловдиве.

А толчком к реализации идеи создания монументального комплекса, торжественная церемония открытия которого состоялась 30 июня с участием президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко, стало, по словам госсекретаря, принципиальное решение глав двух государств.

Он особо подчеркнул, что Ржевский мемориал - это памятник всем солдатам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны. Самая главная идея была - создать памятник именно солдату, не полководцу.

"Как только были приняты принципиальные решения Высшего госсовета Союзного государства, двух президентов - о выделении средств, сразу же к реализации идеи подключились Российское военно-историческое общество, Министерство культуры РФ, руководство Тверской области", - пояснил госсекретарь, добавив, что при создании мемориала не было "ни одного человека или организации, которые отнеслись бы к этому равнодушно".

По его словам, мемориал превзошел самые смелые ожидания. "Действительность оказалась лучше, чем задумка, - констатировал он. - Согласен с мнением искусствоведов, которые принимали участие в конкурсном отборе проектов, что это скульптура XXI века. И очень хорошо, что ее создали именно молодые ребята - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин".

Как ранее уже сообщал "СОЮЗ", мемориальный комплекс в память о всех солдатах Великой Отечественной войны возведен на месте кровопролитных боев подо Ржевом в Тверской области в 210 км от Москвы возле Новорижского шоссе. Высота бронзовой скульптуры составляет 25 метров, которая установлена на насыпном 10-метровом холме.

Общая стоимость проекта составила 650 млн российских рублей. Из союзного бюджета было выделено 200 млн российских рублей, остальные средства - народные пожертвования. Причем они поступали не только из России, но и из Беларуси, Казахстана.

Был проведен и народный сбор фотографий фронтовиков, сражавшихся на Ржевско-Вяземском направлении. Более двух тысяч семей из стран СНГ прислали фото и рассказы о боевом пути своих родных. Собранные материалы станут частью оформления музея мемориала.