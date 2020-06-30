"Локомотив" вырвал ничью в матче с "Крыльями Советов"

Московский "Локомотив" спасся от поражения в домашнем матче 25-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Ничью "красно-зеленым" принес гол Алексея Миранчука на последних секундах - 1:1.

Перед этой встречей у самарской команды сменился главный тренер: место Миодрага Божовича, успевшего, к слову, поработать и в "Локомотиве", занял Андрей Талалаев. Понятно, что за пару тренировок невозможно что-то кардинально поменять, но в Черкизово гости смотрелись очень достойно.

Уже на 14-й минуте "Крылышки" открыли счет. Сделал это Деян Радоньич с передачи Максима Глушенкова. Ближе к концу тайма "Локомотив" потерял из-за травмы Гилерме, а в начале второй половины красную карточку получил Владислав Игнатьев.

Казалось, у самарцев есть все шансы на сенсационную победу. Но на 73-й минуте Сафа Хади был удален с поля, а уже на последних секундах с передачи Жоау Мариу отличился Миранчук. Как итог - 1:1. Теперь "Локомотив" отстает от лидера "Зенита" на восемь очков, однако у питерцев есть матч в запасе: завтра на выезде с "Тамбовом".