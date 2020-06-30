Первое онлайн-голосование в космосе: российский космонавт проголосовал на орбите

Анатолий Иванишин, российский космонавт-испытатель, бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты. Он принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ на борту МКС. Космонавт - москвич, поэтому он имел полное право проголосовать дистанционно на специальном Интернет-портале http://2020og.ru.

Другой космонавт Роскосмоса - Иван Вагнер - проголосует 1 июля, через доверенное лицо, которое будет находиться в Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"). Свое решение он выразит по закрытому каналу связи, а доверенное лицо отразит его в бюллетене.

Напомню, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Его итоги будут подведены 1 июля. С 25 по 30 июня включительно в Москве и Нижнем Новгороде было доступно электронное онлайн-голосование. По состоянию на утро 30 июня явка на онлайн-голосование составила свыше 90%.