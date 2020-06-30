Одна из самых главных и одновременно заторных магистралей города - Третье транспортное кольцо - скоро поедет быстрее. Как заявил в понедельник заммэра Максим Ликсутов, такой эффект даст новая разметка: на одних участках увеличат число полос за счет сужения рядов, на других - поставят разделительные буферы.

Самый яркий пример преобразований ожидается на Нижней Масловке. Движение здесь в часы пик выглядит не менее хаотичным, чем на Таганке. Со стороны Вятской и других примыкающих к ТТК небольших улочек постоянно влезают желающие попасть на кольцо. В результате - постоянные пробки и мелкие аварии. Дептранс предлагает по типичной практике последних лет сузить ряды. Вместо четырех полос сделать пять на участке от Вятской до Полтавской улицы. И еще установить разделительный буфер между ТТК и Вятской.

Еще один буфер поставят на Дорогомиловском мосту. Сейчас это аварийно опасное место, так как многие съезжают с основного хода на Кутузовский проспект в сторону области. Буфером обозначат дублер, на который можно свернуть заранее. В районе Шмитовского проезда, где на ТТК аж две проезжих части, наоборот, сократят количество рядов, чтобы потом в месте сужения автомобилисты не уперлись в "бутылочное горлышко", считает Ликсутов.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Сергей Бабкин

Улучшать пропускную способность улиц продолжат и с помощью "умных перекрестков": в этом году их будет вместо 100 - 500, рассказали "РГ" в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Светофоры с кнопками - лишь часть этой системы. Все движение, не только пешеходное, регулируется по специальным алгоритмам. В асфальт на глубину 12-15 сантиметров ставят детекторы - те самые датчики, которые фиксируют и плотность потока, и тип транспортных средств. Если детектор распознает автобус, троллейбус или трамвай, то немедленно включит им зеленый свет. На пересечении Чонгарского и Симферопольского бульваров датчики вмонтированы даже в плитку между трамвайными рельсами. Детекторы под асфальтом соединены с контроллерами, управляющими светофорами. Именно так "нужному" транспорту включают зеленый.

А что же кнопки на светофорах? С 7 до 21 часа "умный перекресток" кнопки на нажатие пешеходов не реагируют. А вот ранним утром и поздним вечером пешеходы сами могут давать себе зеленый свет.