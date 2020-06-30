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30.06.2020 21:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин рассказал о попытках взлома системы электронного голосования

Текст: Александр Мелешенко

Попытки взломать систему электронного голосования не увенчались успехом - хакеры не смогли преодолеть защиту. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, комментируя завершение электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ вечером во вторник.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Мэр Москвы принял участие в электронном голосовании по Конституции

"Мы выставили приз в 2 миллиона рублей хакерам, которые взломают нашу систему, но никто так и не взломал. Деньги пришлось отдать разработчикам. Во время голосования были попытки, хакерские попытки, провокации, ни одна не увенчалась успехом. Были небольшие сбои, но они никак не повлияли на качество голосования, и все, кто желал, проголосовали. То есть это вполне сформированная, защищенная, серьезная система", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр добавил, что систему онлайн-голосования тестировали накануне запуска и она доказала свою надежность. Напомним, проголосовать дистанционно могли жители Москвы и Нижегородской области, предварительно прошедшие электронную регистрацию. Это сделали почти 1,2 миллиона человек, явка среди них составила 93,02%. Онлайн-голосование длилось с 10:00 25 июня до 20:00 30 июня.

Голосование на обычных избирательных участках продолжится 1 июля по всей стране.

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