Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Спартака" на матч РПЛ

Названы стартовые составы столичных ЦСКА и "Спартака" на центральный матч 25-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра на Песчаной начнется в 20:30.

С первых минут у армейцев выйдут: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков, Никола Влашич, Федор Чалов.

Что касается спартакоцев, то Доменико Тедеско сделал ставку на следующих футболистов: Александр Максименко, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Александр Соболев, Эсекьель Понсе.

Добавим, что в турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, имея в своем активе 37 очков. "Спартак" же идет строчкой ниже, отставая от армейцев на пять баллов.