Видеотрансляция: Путин и Лукашенко открывают Ржевский мемориал

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Церемония проходит в Тверской области.

Памятник создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов в память о солдатах Великой Отечественной войны. На 10-метровом кургане установлена 25-метровая бронзовая фигура советского солдата.

Авторы проекта - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Открытие Мемориала - одно из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы. К тому же решено, что он получит статус филиала Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Мемориал был готов в середине апреля, но в связи с пандемией коронавируса было решено перенести открытие на конец июня.