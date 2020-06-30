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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Видеотрансляция: Путин и Лукашенко открывают Ржевский мемориал

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Церемония проходит в Тверской области.

Памятник создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов в память о солдатах Великой Отечественной войны. На 10-метровом кургане установлена 25-метровая бронзовая фигура советского солдата.
Скульптор Андрей Коробцов рассказал, как родилась идея ржевского монумента

Авторы проекта - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Открытие Мемориала - одно из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы. К тому же решено, что он получит статус филиала Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Мемориал был готов в середине апреля, но в связи с пандемией коронавируса было решено перенести открытие на конец июня.

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Ржевский мемориал советскому солдату 75 лет Великой Победы Отношения России и Беларуси РГ-Видео

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