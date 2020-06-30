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30.06.2020 16:10
Рубрика: Транспорт

Время на дорогу к Черному морю сократится на полтора часа

Текст: Ольга Игнатова
В субботу Госкомпания "Автодор" открывает новый обход двух населенных пунктов в Воронежской области на трассе М4 "Дон".
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Речь идет о селе Лосево и городе Павловске. Те, кто хоть раз ездил на машине в направлении юга, знают это узкое место на трассе "Дон". Сегодня эта магистраль, соединяющая столицу с черноморским побережьем, уже практически полностью отремонтирована. Последний проблемный участок оставался в районе Лосево и Павловска. Здесь четырехполосная магистраль становится двухполосной. Фуры стараются пропускать легковушки, съезжая на обочину, но не всегда это получается, поэтому часто машины идут на обгон, что всегда рискованно. К тому же в населенных пунктах установлены светофоры, которые тормозят движение. В летнее время, когда люди массово едут на отдых, пробки здесь собираются многокилометровые.

Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
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Теперь появится новый обход этого проблемного места. Его протяженность - 85 километров. Как сообщили в "Автодоре", новый участок федеральной трассы пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Дорога будет иметь четыре полосы движения с разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях.

Новый участок дороги существенно разгрузит дороги Воронежской области, выведет транзит из населенных пунктов и сократит время в пути к морю на 1-1,5 часа.

Проезд по новому участку будет платным. Стоимость станет известна в ходе открытия обхода. Для бесплатного проезда останется старый участок дороги.