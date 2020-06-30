Журавлиная песня над ржевской землей

Идея поставить памятник у трассы Москва-Псков родилась на сборе местных поисковиков. Идею поддержали в Исполкоме Союзного государства, в Российском военно-историческом обществе. Объявили конкурс. Победил молодой скульптор Андрей Коробцов. Он стоял тут же, под дождем, но лицо его светилось...

- Это не первый мой проект, - чуть смущаясь говорит он. - Но самый главный.

- Вы разговаривали с президентом, что он вам сказал?

- Спасибо сказал. И похвалил…

А что еще сказать? У этого памятника - мгновенная дорога к сердцу каждого. Бронзовый солдат с автоматом, полы шинели которого разлетаются в стаи журавлей... Как не вспомнить тут Расула Гамзатова, его великие строки: "Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю полегли когда-то, А превратились в белых журавлей". Кстати, хор Турецкого спел именно эту песню Яна Френкеля в день открытия.

Приехали к Бронзовому солдату и ветераны. Их, увы, остается все меньше. Волонтеры поддерживали их, пока они возлагали алые гвоздики. А потом их пригласили в палатку, где ждало угощение. Строго под наблюдением врачей предложили фронтовые "сто грамм". А музыканты исполнили любимые фронтовые песни.

Только в Ржевской битве и на Ржевском выступе с октября 1941 по март 1943 года Красная армия потеряла 1 154 698 человек, включая раненых и пропавших без вести. Эту цифру впервые озвучил президент РФ Владимир Путина в своей статье к 75-летию Великой Победы

Вспоминает известный поисковик Сергей Мачинский:

- Идея мемориала родилась на одном из наших слетов. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, у него отец принимал участие в Ржевско-Вяземской операции, загорелся этой идеей. Стали собирать деньги. Всем миром. Многие известные музыканты, например, как Денис Мацуев, давали концерты, а все сборы перечисляли на Ржевский мемориал... Три года напряженной работы и вот результат.

- А сколько наших еще солдат лежат в Ржевской земле?

- Скажу честно, каждый год мы поднимаем около тысячи останков советских бойцов. Земля здесь болотистая и шансов найти всех все меньше...

Вечером монумент советскому солдату осветился прожекторами, напоминающие те самые, которые разрезали небо 9 мая 1945 года на Красной площади. Грусть сменилась твердостью и верой, что наша земля будет всегда под защитой Солдата Отчизны.