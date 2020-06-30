На алмазном руднике в Якутии произошел пожар

В Мирнинском районе Якутии на руднике "Интернациональный" загорелось погрузочно-разгрузочная машина в горной выработке, сообщает ГУ МЧС по республике.

"В руднике находится 98 человек. На месте происшествия работает 15 человек и две единицы техники, а также убыла оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона", - отмечается в сообщении.

Сейчас рабочих выводят на поверхность.

Ранее сообщалось, что работа "Интернационального" была временно приостановлена из-за выявленных случаев коронавируса у сотрудников.