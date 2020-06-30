В Приморье из-за дождей ограничен проезд к трем селам

Прошедшие в Приморье 26-29 июня сильные дожди привели к поднятию уровня воды на реках края, несколько участков дорог подтоплено. Оперативные службы региона работают в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства края.

По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, в Яковлевском районе ограничено движение на первом километре автодороги Загорное-Краснояровка, в Черниговском районе на автодороге Хабаровск-Владивосток-Абражеевка подтоплен подъезд к мосту, объезд участка возможен по дороге Штыково-Ивановка-Ретиховка. Нет проезда к селу Фурманово в Ольгинском районе, ограничен проезд к селу Подгорное в Кировском районе, затруднен проезд к селу Павловска в Чугуевском районе. На местах работают дорожные службы, которые обещают вскоре восстановить дороги.

Напомним, что в Чугуевском районе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Самая сложная ситуация сложилась в селе Новомихайловка, где вблизи дамбы недалеко от жилых домов на шесть гектаров разлилось озеро из грунтовых вод. Через обустроенный шлюз вывести воду не удалось, и подтопленными оказались дворы и огороды в жилом секторе.