В Приморье снимут еще часть ограничений по COVID-19

В Приморье будут введены очередные послабления режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на своей странице в Instagram, продолжить смягчение режима ограничений позволяет текущая эпидемиологическая обстановка.

"Мы видим, что за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение. Поэтому с 30 июня можно начать тренировочные процессы спортивным командам по игровым видам, могут начать работать музеи и выставки", - сказал глава региона.

Кроме того он отметил, что если в следующие четыре дня тенденция к снижению заболеваемости сохранится, можно будет перейти к следующему этапу, когда заработают фитнес-залы, магазины и торговые центры площадью до 800 квадратных метров. Далее, с 6 июля, также при условии улучшения эпидситуации, можно будет начать третий этап снятия ограничений. В этом случае с 15 июля разрешат работать детским оздоровительным лагерям и пришкольным площадкам.

"К этому времени также будут открыты предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры. Заработают и туристические базы для приема гостей", - добавил Олег Кожемяко, подчеркнув, обязательными при этом останутся ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции.

Напомним, что смягчение режима уже началось. Так, с 24 июня разрешили работать гостиницам. Персонал там должен носить маски и перчатки, регулярно дезинфицировать помещения, измерять температуру, проводить тесты на коронавирус. С 27 июня заработали кафе и рестораны, у которых есть открытые террасы.

Режим самоизоляции в Приморье ввели 31 марта, была запрещена работа гостиниц, заведений общепита, проведение массовых мероприятий. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, масочный режим.