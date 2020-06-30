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30.06.2020 14:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пермском крае продлили карантин, но разрешили работать кафе и музеям

Текст: Алексей Трапезников (Пермь )

Сегодня в Пермском крае на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом принято решение о продлении в регионе режима самоизоляции до 14 июля.

Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, ограничения распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах. Помимо этого, оперштаб рекомендует людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями сохранять режим строгой самоизоляции до полного снятия всех ограничений.

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В то же время главой региона Дмитрием Махониным было отмечено, что с учетом положительной динамики с 1 июля при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора разрешается работа "летников" кафе и ресторанов на открытом воздухе, музеев (с экскурсиями до пяти человек в группе) и библиотек, а также магазинов до 800 квадратных метров.

Напомним, на сегодняшний день в Прикамье в общей сложности выявлен 3691 заболевший коронавирусом, выздоровели 2584 жителя Прикамья, на лечении остаются 986 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,79. С начала пандемии в крае проведено 221 930 исследований на коронавирус.

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