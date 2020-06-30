Указ губернатора Пермского края от 30 июня 2020 года № 91 "О внесении изменений в указ Губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59, от 08 мая 2020 г. № 60, от 18 мая 2020 г. № 62, от 20 мая 2020 г. № 67, от 27 мая 2020 г. № 69, от 05 июня 2020 г. № 74, от 15 июня 2020 г. № 79, от 16 июня 2020 г. № 82, от 19 июня 2020 г. № 87, от 22 июня 2020 г. № 88, от 26 июня 2020 г. № 90) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "до 30 июня 2020 г." заменить словами "до 14 июля 2020 г.";

1.2. в абзаце первом пункта 1.2 слова ", санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия" исключить;

1.3. в пункте 2.31 слова "до 400 кв. м" заменить словами "до 800 кв. м";

1.4. пункт 2.35 изложить в следующей редакции:

"2.35. Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - учреждение) в части выездного обслуживания заявителей, дистанционного оказания услуг, а также оказания услуг по предварительной записи в структурных подразделениях учреждения по режиму приема заявителей, перечню структурных подразделений, определяемым учреждением. Перечень санитарно-эпидемиологических мероприятий, реализуемых в ходе предоставления услуг, определяется учреждением по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;";

1.5. дополнить пунктами 2.43-2.50 следующего содержания:

"2.43. организации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере дополнительного профессионального образования, при условии наполняемости групп не более 5 человек с использованием средств индивидуальной защиты;

2.44. научные организации;

2.45. общественные организации;

2.46. организации, оказывающие услуги проката спортивного инвентаря;

2.47. организации, осуществляющие продажу сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных (продовольственных) ярмарках согласно перечню мест, определяемых органами местного самоуправления Пермского края;

2.48. организации общественного питания в части организации сезонного (летнего) кафе на открытом воздухе при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров;

2.49. организации, осуществляющие деятельность музеев и выставочных залов, в части индивидуальных посещений и групп до 5 человек с применением средств индивидуальной защиты;

2.50. организации, осуществляющие деятельность библиотек в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора без использования читальных и компьютерных залов.";

1.6. пункт 3 признать утратившим силу;

1.7. в пункте 10.3 слова "до 30 июня 2020 года" заменить словами "до 14 июля 2020 года";

1.8. пункт 24(3) после цифр "2.40" дополнить цифрами ", 2.43 - 2.50".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин







