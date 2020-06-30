Концентрация яда в месте разлива дизтоплива в Норильске превышена вдвое

Предельно допустимые концентрации ядовитых веществ в устье реки Амбарная в Норильске превышены почти вдвое, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Речь о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 компании "Норникель", который произошел 30 апреля.

За минувшие сутки специалисты провели отбор четырех проб воды: всего с начала аварии - 621, в том числе 546 - воды, 24 - донных отложений, 10 - отходов в грунте и 41 - грунта.

За все время ликвидационной операции были собраны 162 тысячи тонн замазученного грунта и 33 тысячи кубов топливно-водяной смеси. Все до капли из вытекших 21-й тысячи тонн собрать, естественно, не получится. Но привести экологическую обстановку в норму было необходимо. Так что теперь представителям компании придется предпринимать усилия по восстановлению отравленной природы.

В то же время МЧС России начинает вывод своих сил. Первыми место аварии покидают 100 спасателей - сотрудников Сибирского спасательного центра. Они возвращаются в места своей дислокации. На месте аварии до особого распоряжения главы МЧС продолжит оставаться оперативный штаб Дудинского арктического поисково-спасательного отряда.