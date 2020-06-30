Новости

Наказание экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову.будет смягчено 17:24
ЕС оставил границы закрытыми для американцев и россиян 17:23
Неожиданное открытие археологов может переписать историю Польши 17:13
В Севастополе с 1 июля отменят блокпосты и тестирование на COVID-19 17:12
В 2200-летнем городе майя нашли следы токсичного загрязнения 17:12
Историческое общество РФ призвало к равному доступу в собор Святой Софии 17:11
В Карелии отменили 14-дневную изоляцию для приезжающих граждан РФ 17:10
В Якутии создадут государственный заповедник 17:09
В НАН Беларуси создадут коллектив для разработки вакцины от COVID-19 17:08
Международные эксперты высоко оценили электронное голосование в Москве 17:04
Песков рассказал о формате саммита Россия-Турция-Иран 17:03
Укол зонтиком: как лечить ожоги от борщевика Сосновского 17:00
Предприниматель Олег Тиньков переболел коронавирусом 16:58
Проезд грузовых составов по Крымскому мосту сняли с квадрокоптера 16:53
Второй сезон сериала "Ведьмак" получил новое название 16:52
Как Минск и Тюмень наводят устойчивые мосты кооперации 16:40
Историки России выступили за взвешенную позицию по статусу музея Айя София 16:39
Медики зафиксировали в Подмосковье появление аллергенных мошек 16:35
Cirque du Soleil увольняет тысячи сотрудников из-за кризиса 16:32
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре России с талибами 16:31
Концентрация яда в месте разлива дизтоплива в Норильске превышена вдвое 16:29
Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля 16:29
В Ленобласти благоустроят Линдуловскую рощу 16:28
Под Калининградом нашли останки семерых красноармейцев в одной воронке 16:26
Аэропорт Пулково возобновит круглосуточный режим работы 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
30.06.2020 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Концентрация яда в месте разлива дизтоплива в Норильске превышена вдвое

Текст: Тимофей Борисов

Предельно допустимые концентрации ядовитых веществ в устье реки Амбарная в Норильске превышены почти вдвое, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Речь о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 компании "Норникель", который произошел 30 апреля.

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
В пробах воды из реки в Норильске снова зафиксировано превышение ПДК

За минувшие сутки специалисты провели отбор четырех проб воды: всего с начала аварии - 621, в том числе 546 - воды, 24 - донных отложений, 10 - отходов в грунте и 41 - грунта.

За все время ликвидационной операции были собраны 162 тысячи тонн замазученного грунта и 33 тысячи кубов топливно-водяной смеси. Все до капли из вытекших 21-й тысячи тонн собрать, естественно, не получится. Но привести экологическую обстановку в норму было необходимо. Так что теперь представителям компании придется предпринимать усилия по восстановлению отравленной природы.

В то же время МЧС России начинает вывод своих сил. Первыми место аварии покидают 100 спасателей - сотрудников Сибирского спасательного центра. Они возвращаются в места своей дислокации. На месте аварии до особого распоряжения главы МЧС продолжит оставаться оперативный штаб Дудинского арктического поисково-спасательного отряда.

Происшествия ЧП Общество Экология Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса
Как пандемия повлияла на оборот наркотиков в России и в мире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством