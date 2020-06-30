Опубликовано видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

Во Владикавказе арестовали 30-летнего мужчину, у которого нашли незаконченное самодельное взрывное устройство и переписку с членами запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ФСБ.

В сети появилась видеозапись, из которой следует, что мужчину задержали на горной дороге, когда он приехал забрать портфель с частями взрывного устройства. Его он спрятал возле одного из мостов в республике. На вопрос оперативников, для чего он сюда приехал, подозреваемый ответил "Сюда приехал взять портфель".

Как сообщалось ранее, сотрудники УФСБ Северной Осетии предотвратили теракт во Владикавказе. Они вычислили местного жителя, который собирал взрывное устройство и планировал подрыв возле одного из административных зданий в столице региона. Также у него нашли электронную переписку с членами ИГИЛ.