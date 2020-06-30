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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорт Пулково возобновит круглосуточный режим работы

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

С 1 июля аэропорт Пулково вернется к круглосуточному режиму работы. Как объясняют в пресс-службе аэропорта, это связано с увеличением количества рейсов.

Фото: iStock
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В то же время в Пулково продолжают реализовывать комплекс мер для борьбы с распространением коронавируса. Здесь усилен режим уборки и дезинфекции помещений, трапов, автобусов, лифтов и контактных поверхностей. Воздух в терминале обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов. Установлены дозаторы с антисептиком для рук и автоматы по продаже масок, перчаток, обеззараживающих салфеток.

Сотрудники Пулково обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и проходят термометрию.

Также в аэропорту работает оперативный штаб по вопросам COVID-19.

Напомним, с 11 апреля аэропорт Пулково перешел на ограниченный режим работы - он обслуживал рейсы не круглосуточно, а с 8.00 до 23.00.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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