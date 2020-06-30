Почему общество так снисходительно к деятельности "черных копателей"?

- Эти люди просто уничтожают нашу историю, - говорит Елена Торопова, и. о. завкафедрой истории России и археологии Гуманитарного института Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

О том, что неизвестные разграбили курганы, новгородские археологи узнали от местных краеведов. Разрушено десять из 50 насыпей, древние могилы разграблены. Вряд ли копателям досталось золото или драгоценные камни, несметных сокровищ в этих местах не находят, здешнее население жило не особо богато. Проблема, говорит Торопова, не столько в находках, при нелегальных раскопках уничтожается культурный слой, а именно при его анализе археологи узнают, как жили люди в древности, с какими народами общались, что производили, что продавали.

Сейчас полиция Новгородской области начала проверку по факту разграбления курганов. Также историки обратились в ФСБ.

В ходе проверки полицейские общаются с рыбаками, охотниками, собирают показания, не видели ли отдыхающие в лесах каких-либо подозрительных личностей. Параллельно идет проверка сайтов объявлений, именно там за копейки выставляют на продажу древности из разграбленных памятников.

Бронзовая фибула, X-XI век, цена - 500 рублей, бубенчик XI-XIII веков - 500 рублей, бронзовый браслет времен Киевской Руси - две тысячи рублей, чешуя (так называют мелкие монеты, которые начали чеканить в XIV веке) продается на сайтах объявлений от 200 рублей за штуку.

Многие лоты висят на сайтах объявлений месяцами. Предложение в сегменте древностей значительно превышает спрос.

Ася Энговатова, заместитель директора Института археологии РАН по науке, объясняет это тем, что сами артефакты, выставляемые на продажу копателями, вызывают серьезные вопросы.

- Среди них могут быть подделки, возможны также ошибки в датировках, - приводит пример эксперт. По словам Аси Энговатовой, легальные коллекционеры древностей регистрируют свои коллекции по линии Минкультуры и покупают предметы на аукционах, когда на каждый лот имеется сертификат, подтверждающий его подлинность и происхождение. Артефакты с доски объявлений в такую легальную коллекцию не поместить.

Раньше нелегальным рынком антиквариата занимались сотрудники полиции, они находили продавцов, выясняли происхождение артефактов. Нередко возбуждали уголовные дела. Сейчас профильные отделы, выявляющие преступления на антикварном рынке, упразднены. Периодически уголовные дела возбуждаются по линии ФСБ. Но это ведомство занимается резонансными случаями, когда речь идет о значительных материальных ценностях. Продажу артефактов из заброшенной деревни нередко поручают расследовать участковым полиции, у которых нет ни времени, ни возможностей в полной мере заниматься такими делами.

- Самое печальное, - говорит Ася Энговатова, - что многие копатели даже не понимают, какой ущерб исторической науке они наносят.

"Вот она моя родная, чешуечка, на той стороне князь какой-то, в чешуе не разбираюсь" - это фрагмент из видеоотчета блога "Золотое руно" о незаконных раскопках в одном из новгородских урочищ. Блогер, скрывающийся под псевдонимом Золотое руно, за двадцать минут ролика успел извлечь из земли не только новгородские монеты XV века, но и гильзы времен Великой Отечественной войны, осколки керамики, пуговицы XIX века, монеты XVIII века. Все находки, которые на кладоискательском сленге называют хабаром, блогер увез домой, оставив после себя перекопанный участок.

Про каждый из регионов Северо-Запада можно найти десятки подобных роликов. Сценарий везде один: бодрые ребята идут с металлоискателями на поляну или в лес, и как только прибор начинает характерно попискивать, берутся за лопаты, а потом демонстрируют находки.

- Они называют свои выезды копом. В городах такие копы они не устраивают, ездят по глухим местам. Причем, если начинаются раскопки, то нелегалы перестают там появляться, видимо, боятся встречи как с археологами, так и с полицейскими, - говорит руководитель Новоторжского отряда Новгородской экспедиции Наталья Сарафанова.

Неоднократно археологи предпринимали попытки перевести копателей на светлую сторону. Сейчас принять участие в раскопках может любой желающий, археологические экспедиции набирают волонтеров, рабочих. Правда, унести на память артефакт с раскопа на настоящих раскопках нельзя. Нельзя также орудовать лопатой, как вздумается, все работы проводятся в соответствии с методикой, когда земля снимается тонкими слоями.

Но на место тех, кого переубеждают археологи, приходят новые копатели.

К слову, большинство из таких деятелей очень обидятся, если их назвать "черными". Более того, многие обижаются и на слово "копатели". Сами себя те, кто проводит незаконные раскопки, часто называют любителями приборного поиска. Youtube-каналы самых активных из них имеют сотни тысяч подписчиков, блогеры проводят обучающие занятия и непременно рекламируют металлодетекторы. Продажи таких приборов зашкаливают. Например, только на досках объявлений на данный момент в Новгородской области частные лица выставили на продажу 51 металлоискатель. В Псковской области продают 92 таких прибора. В Петербурге на популярном сайте объявлений выставлено на продажу свыше трех тысяч металлодетекторов, цены - от пяти до 50 тысяч рублей. Металлодетекторы часто бывают нужны в дорожном строительстве, в геологоразведке, но в быту металлоискатель - вещь бесполезная, если только не ездить по урочищам в поисках кладов.

Копателям часто симпатизируют, и они, пользуясь этим, продолжают грабить памятники и зарабатывать твердую монету на продаже артефактов или на видеозаписях своих «подвигов»

Продажа металлоискателей и различных девайсов к ним - это один из столпов, на которых держится кладоискательство, без этого прибора поиск невозможен. Еще один способ заработать - учить новичков за деньги в рамках кладоискательских туров.

На сайте одной из фирм, которая продает такие туры, подчеркивается, что ничего противозаконного в таких поездках нет, что на территории археологических памятников раскопки не ведутся, на чужие огороды кладоискатели не заглядываются. Копаются только заброшенные деревни, неиспользуемые дороги.

Правда, как говорит Елена Торопова, это также нарушение статьи 243.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. Неважно, считается территория археологическим памятником или нет - это уже нарушение законодательства.

"Черные копатели" разрывают не только памятники древности. Нелегальные раскопки проходят и в местах боев Великой Отечественной войны. На Псковщине, в Новгородчине, в Ленобласти любители приборного поиска извлекают из земли каски, именные жетоны, фляги, предметы обмундирования и продают все это на тех же электронных досках объявлений. Советские каски выставляются на продажу за 2000 рублей, флягу можно найти за 500.

- "Черные копатели" не ставят перед собой задачу найти останки. Их интересует поиск амуниции. Но где амуниция, там и останки погибших бойцов, - говорит официальный представитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Свинцов.

Каждый год поисковый отряд "Долина" находит останки советских солдат. По возможности волонтеры отряда стараются идентифицировать погибших, сделать это можно по именному жетону, каким-то другим вещам. Но если до поисковиков на месте боя побывали "черные копатели", то никаких предметов найти зачастую не удается. Шансы на то, что погибший солдат будет идентифицирован и его родственники узнают о его судьбе, стремятся к нулю.

Свинцов говорит, что нередко ограбление погибших воинов происходит по незнанию. Копатели могут просто не понять, что перед ними останки человека, а, например, не корневища сухого дерева.

Нередко копатели достают из земли гранаты, ножи, патроны. При попытках продать такой арсенал через интернет вмешиваются правоохранительные органы. Так, месяц назад в Калининградской области задержали "черного копателя", который находил на местах боев оружие и ремонтировал его, превращая в действующее. В мае сотрудники ФСБ Калининградской области задержали в лесах региона 29 черных копателей, которые маскировались под волонтеров поисковых отрядов. По версии следствия, их всех интересовало оружие.

Опрошенные "РГ" эксперты сходятся во мнении, что причина распространения незаконных раскопок не в законодательстве, все необходимые пункты там прописаны, а в правоприменительной практике и в целом в отношении общества к кладоискателям. Кто в детстве не мечтал найти клад или отправиться в настоящую экспедицию? Копатели позиционируют себя как те, кто смог исполнить детскую мечту, и не более. Сами нелегалы не похожи на отрицательных героев из кинолент, наоборот, они не скрывают лиц, ведут блоги и в жизни каждый - примерный работник и семьянин. И что с того, что вместо рыбалки он по выходным ездит за хабаром? Должно же у человека быть хобби. Копателям часто симпатизируют, и они, пользуясь этим, продолжают грабить памятники и зарабатывать твердую монету на продаже артефактов или на видеозаписях своих "подвигов".