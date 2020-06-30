Аксенов дал прогноз ценам после запуска грузовых поездов в Крым

Запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту позитивно повлияет на ценовую ситуацию на полуострове и поможет снизить цены на продукты питания и стройматериалы. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook.

- Удастся нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, существенно снизить логистические расходы, а значит и себестоимость производимой продукции. Все это будет способствовать развитию конкуренции, повышению инвестиционной привлекательности Крыма, - отметил Аксенов.

Также регулярное грузовое сообщение положительно отразится на обеспеченности республики стройматериалами, что, в свою очередь, ускорит возведение социально значимых объектов в оптимальные сроки, поможет успешно реализовать федеральные и республиканские программы.

В перспективе мост будет пропускать 12 грузовых пар поездов в сутки, что даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год. По оценкам Минтранса РК, себестоимость доставки грузов на полуостров снизится на 27-50 процентов за счет исключения из транспортной цепочки Керченской паромной переправы.

- Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту - важный вклад в развитие крымской экономики, - резюмировал Сергей Аксенов. - И отличный подарок крымчанам ко дню общероссийского голосования о внесении изменений в Конституцию. Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны. Ситуация с коронавирусом не повлияла на сроки реализации проекта. В этом огромная заслуга рабочих и инженеров, всех, кто способствовал усилению логистического потенциала нашего региона.