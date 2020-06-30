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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минтранс РФ изучит необходимость железнодорожной ветки Керчь - Симферополь

Текст: Сергей Винник (Керчь)
Фото: Сергей Винник/ РГ Фото: Сергей Винник/ РГ
Фото: Сергей Винник/ РГ

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил о необходимости еще раз просчитать необходимость строительства прямой железнодорожной ветки Керчь - Симферополь, которая помогла бы значительно ускорить движение поездов в столицу полуострова и на его курорты. Об этом он заявил во время торжественной церемонии запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
По Крымскому мосту прошли первые грузовые поезда

- Мы планируем еще раз вернуться к проекту прямой железнодорожной ветки Керчь - Симферополь, потому что по Крыму поезда идут долго, - заявил Дитрих. - Нам надо еще раз просчитать экономическую целесообразность такого проекта с учетом рельефа местности, экономики и других факторов.

- Да, еще раз просчитаем стоимость ветки и ожидаемый экономический эффект, - подтвердил глава РК Сергей Аксенов. - Доложим президенту. Может быть, это и нецелесообразно. И в этом году мы планируем подготовить технико-экономическое обоснование прямой железнодорожной ветки аэропорт Симферополь - Севастополь. Я уверен, что этот проект будет востребованным и эффективным. Он ускорит доставку туристов к месту отдыха.

Сейчас поезда в направлении Керчь - Симферополь движутся через Джанкой. Дистанция Керчь - Джанкой не электрифицирована и имеет одну колею, что значительно снижает ее пропускную способность. Прямая 215-километровая ветка, проект которой обсуждается уже несколько лет, могла бы решить эту проблему.

Фото: Сергей Винник/ РГ
Аксенов дал прогноз ценам после запуска грузовых поездов в Крым

Напомним, сегодня дан старт движению грузовых поездов по Крымскому мосту. В первом грузовом составе, который проследовал из Багерово в Тамань была сода и известняк. Евгений Дитрих уточнил, что в связи с пуском движения грузовых поездов по Крымскому мосту на работу на Крымской железной дороге приняты 70 машинистов и 40 помощников.

Экономика Транспорт Железные дороги Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив

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