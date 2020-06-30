С июля в Крыму разрешат работать аквапаркам и саунам

С 1 июля в Крыму снимут ограничения на работу аквапарков, спа-комплексов и саун. Об этом в соцсетях сообщил глава РК Сергей Аксенов. Он напомнил, что республика продолжает выходить из ограничений, связанных с распространением коронавируса.

- Под запретом пока остается работа театров и кинотеатров, - подчеркнул Аксенов. - Для возобновления их деятельности необходимо выработать соответствующий формат. И сейчас Совет министров Крыма работает над этим.

Глава РК напомнил, что все виды деятельности на территории региона должны функционировать в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. При этом среди главных принципов, которыми власти руководствуются при снятии ограничений, - мнение специалистов и безопасность граждан.

Как сообщалось, с 1 июля Крым начнет принимать отдыхающих из других субъектов РФ. К этой дате в республике планируется открыть 440 пляжей.

Уже более 420 крымских объектов размещения заявили о готовности принимать с июля гостей из других российских регионов России.

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