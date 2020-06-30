Новости

Видео: Астрономы показали таинственно пропавшую звезду 16:08
СК возбудил дело о гибели в Анапе закопанного в песок ребенка 16:02
В ФАС рассказали о создании реестра видов работ для малого бизнеса 16:01
С июля в Крыму разрешат работать аквапаркам и саунам 15:57
Шойгу напомнил о сроках создания космического аппарата военного назначения 15:40
В Челябинской области лагеря начнут открывать с 6 июля 15:40
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая 15:37
Свыше половины петербуржцев проголосовали по поправкам в Конституцию 15:36
В Подмосковье с 1 июля возобновляются начисления за капремонт 15:33
Facebook показал VR-очки нового поколения 15:27
С середины июля запустят новые поезда в Крым 15:27
В Екатеринбурге разрешат открыть летние веранды кафе 15:20
Жители Чукотки получили тепло от первой в мире плавучей АТЭС 15:20
Новые "Смешарики" будут выходить до 2025 года 15:18
На пляже Анапы погиб закопанный в песок ребенок 15:17
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший 15:10
Ирина Апексимова: Проголосовать по поправкам к Конституции необходимо каждому 14:59
Marvel поделилась неизвестными ранее фото со съемок "Войны бесконечности" 14:59
Бывшего замглавы Жирновска обвинили в получении взятки 14:57
Названа стоимость самой дорогой в Москве квартиры 14:56
В Пермском крае продлили карантин, но разрешили работать кафе и музеям 14:48
В Москве временно отменили штрафы за неоплаченную парковку 14:48
Известный политолог заявил о легитимности проходящего голосования по Конституции 14:39
В Краснодаре женщина задохнулась в канализационном колодце 14:35
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показал салон 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
30.06.2020 15:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С середины июля запустят новые поезда в Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс" Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"

Компания-оператор железнодорожных пассажирских поездов в Крым "Гранд Сервис Экспресс" с сегодняшнего дня начинает продажу билетов на новые маршруты. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд № 191/192 Москва - Севастополь начнет курсировать с 14 июля через день и будет следовать на полуостров 36 часов. В составе поезда будут купейные, плацкартные вагоны и вагоны СВ.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
По Крымскому мосту прошли первые грузовые поезда

Поезд №173/174 Москва - Евпатория отправится 15 июля и будет ходить через день. Путь займет около 35 часов. С 18 июля поезда № 75/76 Екатеринбург - Симферополь через Казань и № 141/142 Екатеринбург - Симферополь, следующие через Челябинск, будут ездить в два раза чаще.

На четыре новых поезда в Крым продано уже более 50 тысяч билетов.

Накануне вечером первый поезд № 526 Симферополь - Кисловодск отправился на материк. Также поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

В компании отмечают, что с железнодорожных вокзалов пассажиры смогут легко добраться до некоторых курортов на электропоездах. Скажем, пассажиры поезда №27 могут доехать до Севастополя и Евпатории на комфортабельных электропоездах.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса
Россия изучает предложение Турции о возобновлении авиасообщения
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные