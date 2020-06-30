С середины июля запустят новые поезда в Крым

Компания-оператор железнодорожных пассажирских поездов в Крым "Гранд Сервис Экспресс" с сегодняшнего дня начинает продажу билетов на новые маршруты. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд № 191/192 Москва - Севастополь начнет курсировать с 14 июля через день и будет следовать на полуостров 36 часов. В составе поезда будут купейные, плацкартные вагоны и вагоны СВ.

Поезд №173/174 Москва - Евпатория отправится 15 июля и будет ходить через день. Путь займет около 35 часов. С 18 июля поезда № 75/76 Екатеринбург - Симферополь через Казань и № 141/142 Екатеринбург - Симферополь, следующие через Челябинск, будут ездить в два раза чаще.

На четыре новых поезда в Крым продано уже более 50 тысяч билетов.

Накануне вечером первый поезд № 526 Симферополь - Кисловодск отправился на материк. Также поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

В компании отмечают, что с железнодорожных вокзалов пассажиры смогут легко добраться до некоторых курортов на электропоездах. Скажем, пассажиры поезда №27 могут доехать до Севастополя и Евпатории на комфортабельных электропоездах.