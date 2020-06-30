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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму эксперты из ЕС оценят голосование по поправкам в Конституцию

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В рамках трехдневного визита в Крым эксперты из Франции оценят процедуру голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательных участках республики. Об этом "РГ" сообщил глава комитета Госсовета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По его словам, в состав делегации вошли депутаты Европарламента от Франции.

- Они побывают на избирательных участках в Симферополе и Ялте в качестве экспертов, - рассказал он.

Вместе с тем, в мининформе РК уточнили, что делегацию возглавляет депутат Европарламента, член Комитета по иностранным делам, Президент Ассоциации "Франко-Российский диалог" Тьерри Мариани.

По данным ведомства, европейские парламентарии намерены в День народного голосования 1 июля посетить избирательные участки в Ялте и Симферополе, чтобы "подробно ознакомиться с процессом волеизъявления крымчан". В этот же день в Ялте запланирован пресс-подход для аккредитованных представителей СМИ.

В Крыму голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит на 1128 избирательных участках до 1 июля включительно с 8 до 20 часов.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил со ссылкой на данные Избирательной комиссии Крыма, что на конец дня 28 июня в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

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