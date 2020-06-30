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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волгодонске вылечили заболевшую коронавирусом 100-летнюю женщину

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области врачам удалось вылечить 100-летнюю женщину, у которой был диагностирован COVID-19.

"Жительница Волгодонска 1920 года рождения сегодня выписана домой после успешного лечения", - сообщил в соцсетях глава региона Василий Голубев.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Пожилая женщина поступила в больницу в состоянии средней тяжести и с подтвержденным диагнозом на коронавирусную инфекцию. Состояние пациентки осложнялось внебольничной пневмонией.

Однако донские врачи сделали все возможное, чтобы 100-летняя пациентка выздоровела. После двухнедельной терапии состояние бабушки оценивается, как удовлетворительное.

"Желаю выздоровевшей Ксении Филипповне здоровья и бодрости духа, а врачам низкий поклон", - написал глава области.

По данным Роспотребнадзора, на 30 июня число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 94 человека и достигло 9611 больных. С начала пандемии от COVID-19 скончались 125 человек.

Кстати

26 июня в Карачаево-Черкесии 101-летняя жительница Адыге-Хабльского района Муслимат Аджиева вылечилась от коронавируса. Женщина поступила в госпиталь с двухсторонней полиорганной пневмонией первой степени, а позже медики подтвердили у нее коронавирус.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Пандемия коронавируса COVID-19

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