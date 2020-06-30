Синоптики рассказали, придет ли на Урал тепло вместе с июлем

На Урале северо-западный циклон обеспечил дождливые финальные выходные июня. Последние десять дней первого летнего месяца вовсе были холоднее нормы на 5-8 градусов. Стоит ли надеяться на тепло в июле? Прогноз обнадеживает.

По словам главного синоптика регионального гидрометцентра Галины Шепоренко, июнь отличился слабыми заморозками, которые бывают в этот период лета не чаще одного раза в 10 лет.

- Устойчивое движение воздушных масс с арктических районов на юг приводило к формированию атмосферных фронтов и циклонов, которые проникали на Европейский север России, на Урал и вызвали интенсивные осадки и похолодание, - говорится в сообщении эксперта.

Она отметила, что в ближайшие сутки будет прохладно, но позже июльская погода войдет в норму. Со 2 июля заметно потеплеет, дождей станет меньше. Преобладающая температура в конце текущей недели и на следующей (4-10 июля) ночью 10-15 градусов, днем 21-26 градусов.

По данным Росгидромета, на территории Урала в июле температурных аномалий не предвидится.

Ранее "РГ" сообщала, что сильные осадки в эти дни прогнозируют юге Уральского хребта, юго-западе Сибири, в районе Обской губы. Сильные порывы ветра - свыше 20 метров в секунду - возможны на границе России и Казахстана. Потенциально опасные значения - свыше 15 метров в секунду - прогнозируются на территории от арктического побережья до Южного Урала. Впрочем, жителей Челябинской области можно успокоить: с приходом июля им пообещали возвращение летнего тепла с обилием солнца.