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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинской области лагеря начнут открывать с 6 июля

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области летние оздоровительные лагеря начнут открываться с 6 июля. О этом глава региона Алексей Текслер сообщил во вторник на своей странице в Instagram.

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- Принял решение о начале летней оздоровительной кампании, - сообщил Алексей Текслер. - Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля. Безопасность детей должна быть максимальной. Полным ходом идет подготовка. Лагеря принимают специалисты, идет тестирование сотрудников на COVID-19. Открытия лагерей мы все ждем с нетерпением. Сделаем все, чтобы дети со всей области хорошо отдохнули.

Кроме того, в полном объеме возобновится работа детских садов.

Как уже сообщала "РГ", ранее распоряжением губернатора в регионе была разрешена работа летних кафе, фитнес-центров и экспозиций зоопарков на открытом воздухе.

Кстати

За прошедшие сутки опасный диагноз подтвержден у 145 южноуральцев. Общее число выявленных случаев достигло 7585. Переболели и поправились 4215 пациентов, скончались - 149.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область COVID-19. Мы справимся!

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