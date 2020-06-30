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Рубрика: Digital

Родители стали ответственнее подходить к снимкам детей в соцсетях

Текст: Иван Черноусов
Родители все больше заботятся о неприкосновенности частной жизни своих детей. За прошедшие 10 лет, число людей, выкладывающих фотографии детей в социальных сетях значительно снизилось. Об этом сообщает компания Avast (исследование есть у "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2010 году на вопрос: "что мотивирует вас размещать фотографии своих детей в интернете" более 70% мам отвечали, что они делают это для того, чтобы делиться снимками с семьей и друзьями. Но в 2020 году аналогичное исследование показало, что что многие из тех людей, которые сейчас активно пользуются социальными сетями, никогда не публикуют фотографии своих детей. В России этот показатель составляет 33%, в Великобритании - 29%, в Японии - 40%, в Германии - 49%. Среди тех, кто все же публикует фото детей, многие стараются размыть или закрыть детские лица. В России это 15% родителей, в Великобритании - 12%, в Японии - 9%, Германии - 10%.

Фото: iStock
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Российские родители осознают риски, связанные с размещением фотографий детей в Интернете - 34% считают, что фотографии могут смущать детей, когда они становятся старше, а 30% считают, что размещение фотографий детей в сети подрывает их право на неприкосновенность частной жизни. Пользователи задумываются о последствиях - например, насколько приятно будет повзрослевшему ребенку видеть свои снимки, на которые он не давал согласия.

Специалисты рекомендуют придерживаться простых правил, если вы все же хотите разместить фотографию ребенка: прежде чем выложить фотографию нужно внимательно проверить настройки приватности, чтобы фотографию увидели только близкие друзья или родственники. Кроме того, необходимо быть аккуратнее с крупным планом - неизвестно, как и кем потом будет использована эта фотография.

Эксперты также рекомендуют отключать любую геолокацию при публикации снимков ребенка. А если планируется опубликовать снимок, где есть другие дети, лучше всего уточнить этот момент у их родителей.

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