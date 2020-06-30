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30.06.2020 17:51
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Пробные ЕГЭ прошли штатно

Текст: Ксения Колесникова

Пробные ЕГЭ прошли 29 и 30 июня в регионах штатно, сбоев нет, сообщили в Рособрнадзоре.

- Перед началом ЕГЭ мы провели широкомасштабные апробации готовности техники и специалистов. Прошли пробные экзамены, в ходе которых был отработан проход участников в пункты, их распределение в аудиториях, действия медиков. Все регионы готовы. Серьезных замечаний ни по одному региону у нас нет, - заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Минпросвещения: Удаление выпускника с ЕГЭ не повлияет на его аттестат

Напомним, в этом году из-за коронавируса на ЕГЭ применяются особые меры безопасности: здесь и дезинфекция помещений, и дозаторы с антисептиками для рук, и зигзагообразная рассадка детей на расстоянии в полтора метра… Маски и перчатки - обязательны для организаторов экзаменов.

По поводу ребят - решение о средствах защиты для них принимают региональные власти. На входе в пункт проведения ЕГЭ будет стоять медработник - он измерит температуру и оценит состояние выпускника. Если будет высокая температура, если врач примет такое решение, участнику ЕГЭ придется прийти сдавать экзамен в другой, резервный день.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
В Рособрнадзоре рассказали о нюансах ЕГЭ в этом году

Все эти нюансы необходимо было отработать во время пробного ЕГЭ, который прошел без детей - только для организаторов.

3 июля в школы уже придут выпускники - начнут сдавать ЕГЭ по географии, информатике, литературе. На участие в экзаменах зарегистрировано почти 714 тысяч человек, из них более 620 тысяч - выпускники 2020 года. Для ЕГЭ будет задействовано 5 728 пунктов проведения экзаменов. 99 процентов из них - школы.

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