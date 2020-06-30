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30.06.2020 12:29
Рубрика: Власть

Самолет США вновь провел разведку у российских баз в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов
Боевая авиация США не оставляет попыток пошпионить за российскими военными объектами в Сирии. Очередной разведывательный рейд неподалеку от авиабазы РФ в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения нашего ВМФ в порту Тартус выполнил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон".
Фото: Иван Егоров/РГ Фото: Иван Егоров/РГ
Фото: Иван Егоров/РГ

По некоторым данным, он поднялся в воздух с авиабазы ВМС США Сигонелла на итальянском острове Сицилия и более двух часов летал вблизи Сирии. В районе Хмеймима и Тартуса воздушный разведчик приближался к сирийскому побережью на расстояние примерно 55 и 40 км соответственно. Самолет курсировал на высоте 8,4 тысяч метров над международными водами Средиземного моря.

Понятно, что к Сирии P-8A подлетал не из праздного любопытства. Интерес американских военных к этому региону постоянно возрастает. Вообще разведывательные самолеты и беспилотники США буквально нацелены на районы присутствия наших военных, в том числе за пределами России. Известно, что только в июне неподалеку от российских баз в Сирии они появлялись по меньшей мере десять раз.

Фото: скриншот youtube.com
Перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем показали на видео

Буквально за день до очередного рейда P-8A на Ближний Восток, такой же "Посейдон" был замечен неподалеку от побережья Крыма. Там же был зафиксирован еще один шпион - стратегический разведывательный самолет США RC-135W. Разумеется, это не осталось без реакции наших военных. В воздух тут же подняли истребители Су-27. Вот как этот инцидент позже прокомментировали в Национальном центре управления обороной РФ: "29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было".

Понятно, что генералы и адмиралы в Вашингтоне спят и видят, как их самолеты-разведчики хозяйничают в любых небесах. А российское командование и наши пилоты этому мешают. Мало того, что истребители РФ постоянно перехватывают боевую авиацию США, так еще и делают это дерзко, а подчас даже устрашающе. Американцы к такому отпору явно не привыкли.

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Сирия Россия и США Военная операция РФ в Сирии

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