Шадаев: Данные по цифровым пропускам полностью удалены

Все данные по цифровым пропускам удалены после окончания режима самоизоляции, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

При оформлении цифровых пропусков россияне предоставляли информацию куда, на чем и на какое время едут, а также указывали данные о транспортных картах или личных автомобилях. Эти данные удалены из всех государственных информационных систем.

Ранее Шадаев подчеркивал, что министерство сразу декларировало, что цифровые пропуска будут временной мерой. Первой персональную информацию удалила Московская область, где режим самоизоляции окончился еще в конце мая.