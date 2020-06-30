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Рубрика: Власть

Шойгу: На армейскую службу уже отправили более 34 тысяч призывников

Текст: Юрий Гаврилов
Ситуация, сложившаяся с распространением коронавирусной инфекции, в целом не оказала существенного влияния на Вооруженные Силы. Это в том числе касается весеннего призыва на военную службу. Во вторник на селекторном совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу подвел промежуточные итоги набора в армию молодых солдат.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

По его словам, призывная кампания идет без срывов. "В военные комиссариаты поставлено более двух миллионов медицинских масок, свыше 230 тысяч тест-систем, а также бесконтактные термометры. На сборных пунктах проводятся барьерный контроль и плановые дезинфекционные мероприятия. С 20 мая в войска отправлено более 34 тысяч призывников. Все они прошли тест на коронавирус, результаты отрицательные", - сообщил министр.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Шойгу особо отметил, что перевозки новобранцев спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими людьми. Для этого же молодых солдат по приезду в воинские части селят в отдельные казармы и помещают на двухнедельный карантин.

По указу президента РФ весенний призыв на военную службу проходит в плановые сроки - с 1 апреля по 15 июля. За это время в строй поставят 135 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет. Что касается масштабов нынешнего призыва, то он ровно такой же, как прошлой весной. А если говорить в целом, то все последние годы призыв в России сокращался. В Генштабе эту тенденцию объясняют профессионализацией военного строя: там постоянно растет число контрактников.

В начале весны министр обороны сообщил, что за минувшие семь лет количество призывников в Вооруженных силах уменьшилось до 225 тысяч, то есть почти на 100 тысяч, а численность контрактников превысила 405 тысяч человек, то есть их число увеличилось более чем в два раза. Этот процесс в армии продолжится. По прогнозам ведомства, к 2027 году контрактников в строю должно стать еще больше - 499,2 тысячи человек.

Фото: РИА Новости
Шесть тысяч новобранцев пополнят ВДВ в текущий призыв

Охватившая мир пандемия коронавируса тем не менее заставила генералов скорректировать обычную практику набора солдат - срочников. Так, военно-врачебные комиссии комиссариатов заранее усилили специалистами и дополнительным медицинским оборудованием. Это помогает протестировать на коронавирус 100% призывников. Лишь затем военкоматы занимаются отправкой новобранцев на службу. Этот процесс из-за пандемии сдвинули на конец весны. В войска попадают только те, у кого диагностический тест показал отрицательные результаты.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Призыв в армию

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