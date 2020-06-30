Постановление правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2020 года № 477 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.1.4 постановления дополнить словами ", государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность".

1.2. Пункт 2.1.5 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1.5. Доступ посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры, находящиеся в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров".

1.3. В абзаце втором пункта 2.1.9 постановления слова "с площадью торгового зала не более 400 кв. м" исключить.

1.4. В пункте 2.1.10 слова "оказываемых государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга" исключить.

1.5. Абзац второй пункта 2-5.1 постановления после слов "более 5 га," дополнить словами "государственных музеев, государственных учреждений культуры, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов и фитнес-центров (за исключением плавательных бассейнов и фитнес-центров, находящихся в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров),".

1.6. Дополнить постановление пунктами 2-5.12 и 2-5.13 следующего содержания:

"2-5.12. Организовать допуск посетителей в государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, при условии соблюдения следующих требований:

принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре Санкт-Петербурга по согласованию с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу;

использования работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

обеспечения установки между работником и посетителем защитного экрана в местах взаимодействия с посетителями (на кассе, стойке администратора, в местах хранения личных вещей посетителей);

организации маршрутизации посетителей, исключающей встречные потоки посетителей, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы в здание и помещения с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент;

проведения индивидуальных экскурсий, а также групповых экскурсий с численностью группы не более 5 посетителей;

соблюдения между гражданами дистанции не менее 1,5 метра;

использования аудиогидов с одноразовыми наушниками и дезинфекционной обработки аудиогидов после каждого посетителя;

2-5.13. Организовать допуск посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением плавательных бассейнов и фитнес-центров, находящихся в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров) при условии соблюдения следующих требований:

принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по физической культуре и спорту по согласованию с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу;

предварительной записи посетителей;

использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

соблюдения между работниками, работником и посетителем дистанции не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки;

соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра методом расстановки спортивного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых занятий, а также закрытия части кабинок для переодевания;

обеспечения нахождения в помещениях фитнес-центров, доступных для посещения граждан, не более 1 человека на 4 кв.м площади зала для занятия спортом, в плавательных бассейнах - не более 1 человека на 10 кв.м площади зеркала воды дорожки плавательного бассейна;

обеспечения нахождения в плавательном бассейне, в котором проводится групповое занятие, не более 1 человека на 5 кв. м площади зеркала воды плавательного бассейна;

обеспечения посещения посетителями фитнес-центров и плавательных бассейнов исключительно по сеансам, с интервалами между сеансами (групповыми занятиями) не менее 30 минут, обеспечения дезинфекции помещений и контактных поверхностей в них после каждого сеанса (группового занятия);

соблюдения иных санитарных мер (регулярное проветривание и использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе в указанные помещения)".

1.7. Абзац второй пункта 2-20 постановления дополнить словами ", на нахождение посетителей в помещениях фитнес-центров и плавательных бассейнов".

2. Установить, что организациям (индивидуальным предпринимателям), запрет (временное приостановление) деятельности которых отменяется постановлением, необходимо обеспечить:

получение уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения соответствующего стандарта безопасной деятельности, полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

использование гражданами средств индивидуальной защиты, указанных в пункте 2-5.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

соблюдение между гражданами дистанции не менее 1,5 метра;

соблюдение необходимых санитарных мер (дезинфекция контактных поверхностей, регулярное проветривание и использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе в помещения).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1 - 1.4 и 1.7, вступающих в силу с 06.07.2020.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







