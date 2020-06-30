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Рубрика: В мире

УПЦ отменила крестный ход на праздник Крещения Руси

Текст: Константин Волков

Из-за угрозы коронавируса традиционный крестный ход на праздник Крещения Руси 28 июля был отменен распоряжением главы канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия. Об этом 30 июня сообщает украинский новостной портал TCH.ua, ссылаясь на распоряжение, которое имеется в редакции.

Фото: iStock
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Вместо крестного хода 28 июля 2020 года во всех храмах и монастырях будет совершен молебен с праздничным колокольным перезвоном.

В настоящее время на Украине постепенно отменяются карантинные ограничения, с 15 июня возобновлено международное авиасообщение.

В настоящее время на Украине подтверждено более 43 тысяч случаев заболевания коронавирусом, выздоровело более 19 тысяч пациентов, скончались 1 147 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал готовиться ко второй волне Covid-19.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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