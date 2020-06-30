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Утерянный "самый страшный хоррор" Джорджа Ромеро увидит свет

Новости
    30.06.2020, 12:10
Текст:   Евгения Акулова

Хорошая новость для поклонников творчества Джорджа Ромеро - полностью отреставрирован и готов к выходу на экраны или цифровые платформы самый загадочный фильм режиссера "Парк развлечений". Как сообщает портал Bloody Disgusting, дистрибуцией фильма плотно занялась компания Yellow Veil Pictures.

Фото: youtube.com
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"Парк развлечений" был снят еще в 1973 году по заказу лютеранского общества, которое хотело поведать об ужасах жестокого обращения с пожилыми людьми. Однако на выходе 60-минутная лента оказалась настолько кровавой и страшной, что рейтинговая комиссия отказалась ее сертифицировать. В результате о существовании ужастика предпочли поскорее забыть, и со временем история о нем превратилась в своего рода городскую легенду.

Сюжет "Парка развлечений" вращается вокруг пожилого мужчины, который забавы ради отправился в луна-парк. Однако увеселительная прогулка оборачивается кровавым кошмаром.

Впервые информация об утерянной картине всплыла осенью 2018 года, когда писатель и режиссер Дэниэл Краус написал в Twitter, что посмотрел неизвестный фильм Джорджа Ромеро, который он искал на протяжении 20 лет.

По словам Крауса, эта лента - самая страшная и атмосферная работа мастера. "Где вы можете увидеть этот необузданный шедевр? Нигде. Но я приложу все силы, чтобы изменить ситуацию", - написал он. А месяц спустя жена Джорджа, Сьюзан Дероше-Ромеро, заявила, что постарается отреставрировать "Парк развлечений", чтобы поклонники творчества ее мужа смогли познакомиться с утерянным хоррором.

"Это не совсем фильм ужасов в привычном понимании, но это действительно самая страшная картина Джорджа, - отметила Сьюзан.

Точная дата выпуска картины пока не сообщается.

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