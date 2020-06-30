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Рубрика: В мире

В ФРГ будет распущена часть элитного спецназа

Текст: Максим Макарычев

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во вторник заявила о переформатировании и частичном роспуске военного спецназа (КСК) из-за большого количества правых радикалов среди членов этого элитного подразделения, сообщает Sueddeutsche Zeitung. Министр создала рабочую группу в мае для изучения проблемы, и группа представила отчет о своих выводах главе военного ведомства 30 июня.

Фото: AP Photo/Shakh Aivazov
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По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, элитный спецназ стал частично независимым от военного командования. Она сообщила, что одно из подразделений КСК будет распущено. Кроме того, часть функций военного спецназа передадут другим подразделениям, а его бойцы временно не будут участвовать в международных учениях и миссиях до дальнейшего уведомления. "Любой, кто является правым экстремистом, не имеет права служить в бундесвере и должен покинуть его", - сказала Крамп-Карренбауэр в интервью немецкому радио. Министр сообщила, что в ходе инициированных проверок в КСК была выявлена пропажа 48 тысяч патронов и 62 килограмма взрывчатых веществ. Внутреннее расследование должно определить, были ли они украдены или не были учтены из-за "небрежной бухгалтерии".

Фото: AP
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Ранее в январе руководство немецкой военной разведки сообщило, что в прошлом году в бундесвере было выявлено почти 600 подозреваемых в крайне правом экстремизме. При этом 20 бойцов КСК подозреваются в экстремизме правого толка. В мае были проведены инспекции всех военных казарм спецназа, и в двух из них были обнаружены предметы с нацистской символикой. В том же месяце полиция конфисковала взрывчатку и оружие в доме спецназовца КСК.

Подразделение было основано в 1996 году, и, как уточняет ВВС, с тех пор около тысячи бойцов спецназа прошли подготовку к кризисным ситуациям, таким как освобождение заложников за границей, в том числе совместно с иностранными партнерами.

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