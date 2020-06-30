Володин назвал законопроект о воспитании главным в июне

Отвечая на вопрос сайта ГД, Володин напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса. "В поправках к Конституции, которые вынесены на общероссийское голосование, закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, - отметил спикер. - Принятый в первом чтении законопроект направлен на реализацию этих новых норм Конституции".

Программа воспитания, согласно законопроекту президента, должна быть направлена на формирование чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам его героев. В списке ориентиров также уважение к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Другие цели воспитания: бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе и окружающей среде.

Володин также отметил работу Комитета по образованию и науке за ведение этого законопроекта.

Он, кроме того, назвал самых активных в зале пленарных заседаний депутатов. В уходящем месяце это были Николай Николаев ("Единая Россия"), Николай Коломейцев (КПРФ), Сергей Жигарев (ЛДПР) и Валерий Гартунг ("Справедливая Россия").