Указ главы Республики Башкортостан от 29 июня 2020 года № УГ-244 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 3 позицию:

"в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, а также проживающих совместно с ними граждан, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные индивидуальные жилые дома (при наличии документа, удостоверяющего личность, членской книжки или правоустанавливающего (правоподтверждающего) документа на земельный участок или дом), с 6 июня 2020 года - посещения кладбищ;"

заменить позицией следующего содержания:

"в возрасте старше 65 лет, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные индивидуальные жилые дома (при наличии документа, удостоверяющего личность, членской книжки или правоустанавливающего (правоподтверждающего) документа на земельный участок или дом), посещения кладбищ. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет действует в периоды:

с 15 июня до 28 июня 2020 года включительно;

с 29 июня до 12 июля 2020 года включительно;

имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные индивидуальные жилые дома (при наличии документа, удостоверяющего личность, членской книжки или правоустанавливающего (правоподтверждающего) документа на земельный участок или дом), посещения кладбищ;";

2) пункт 6 (возобновить работу при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) с 1 июля 2020 года - расположенных в торговых объектах, торгово-развлекательных центрах организаций (ИП, самозанятых), осуществляющих оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе и иные аналогичные объекты), при наличии конструктивно обособленного зала обслуживания посетителей, отдельного наружного уличного входа и (или) отдельного входа в объект общественного питания из торгового объекта, торгово-развлекательного центра. Под торгово-развлекательными центрами понимаются торговые центры, торговые комплексы, торгово-развлекательные комплексы, торгово-сервисные комплексы и иные аналогичные объекты. Под обособленным залом обслуживания посетителей понимается специально оборудованное помещение объекта общественного питания, предназначенное для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемое на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.";

3) в пункте 16 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора):

а) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) с 29 июня 2020 года разрешается осуществление приема документов, необходимых для поступления в образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций путем непосредственного (очного) взаимодействия поступающих с работниками указанных организаций;";

б) абзацы пятый и шестой подпункта 2 соответственно изложить в следующей редакции:

"с 15 июля 2020 года - оздоровительных учреждений со статусом "детский санаторий", "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей (подготовка их к открытию осуществляется с 8 июля 2020 года);

с 15 июля 2020 года - детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха детей (подготовка их к открытию осуществляется с 8 июля 2020 года);";

4) абзацы первый и второй пункта 19 соответственно изложить в следующей редакции:

"1 9. Организациям (ИП, самозанятым), осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе, фуд-корты и иные аналогичные объекты):

- расположенным в торговых объектах, торгово-развлекательных центрах (фуд-корты), и не имеющим конструктивно обособленного зала обслуживания посетителей, отдельного наружного уличного входа и (или) отдельного входа в объект общественного питания из торгового объекта, торгово-развлекательного центра, приостановить деятельность (прекратить допуск граждан с 28 марта 2020 года и до особого указания, за исключением оказания с 1 июля 2020 года услуг посредством доставки;".

2. Установить, что действие подпункта 1 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

3. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







