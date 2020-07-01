ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

Более половины россиян уже проголосовали по поправкам в Основной Закон страны.

Согласно данным ЦИК, 25-30 июня различными формами волеизъявления воспользовались 55,22% от числа зарегистрированных избирателей.

"Такая высокая явка свидетельствует о том, что возможность голосовать в течение нескольких дней оказалась для людей очень удобной", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова, открывая работу информационного центра в среду.

Она напомнила, что 1 июля - нерабочий день, и призвала всех, кто еще не принял участие в общероссийском голосовании, в основной, решающий день воспользоваться своим избирательным правом.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля. До основного дня его проведения, с 25 по 30 июня, россияне имели возможность голосовать не только на участках, но и на придомовых территориях, а также через интернет (в Москве и Нижегородской области).

Сегодня отдать свой голос можно на участке по месту жительства и на дому. Голосование продлится до 20:00 местного времени, затем начнется подсчет голосов. Изменения в Основной Закон будут считаться одобренными, если за них выскажется более половины граждан, принявших участие в плебисците.